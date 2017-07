Mix di alcol e marijuana, giovane torinese in vacanza finisce in ospedale

RIMINI - E' finita nel peggiore dei modi la vacanza di un diciannovenne torinese che la notte scorsa, lunedì 17 luglio, è stato ricoverato in ospedale a causa di un mix letale di alcol e marijuana. Il giovane stava trascorrendo la pausa estiva a Rimini con un gruppo di amici quando, durante una delle tante serate fuori, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova intubato. Si attende il risultato del test tossicologico per poter escludere che il ragazzo non abbia assunto droghe sintetiche.

IL MALORE - E' stato un amico del giovane, insieme a lui al momento del malore, a provvedere a riportarlo in albergo a Lagomaggio di Rimini, dove è poi arrivata l'ambulanza che ha trasportato i due ragazzi al pronto soccorso. Qui pare che anche l'amico del giovane si sia sentito male e sia stato ricoverato per precauzione. Contemporaneamente la polizia sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e per identificare l'identità dello spacciatore. Il gruppo di nove giovani torinesi in vacanza è stato convocato in procura per essere interrogato sui fatti di quella notte.