Torino scommette sull’elettrico, da settembre dieci colonnine in centro per caricare le auto private

TORINO - Da settembre novità a Torino per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Una decina di colonnine di «Io Guido», il servizio di car sharing della Città che dallo scorso marzo non è più attivo, sarà riconvertito in colonnine per la ricarica di auto private elettriche. Un passo importante verso un cambiamento di rotta sperato dall’amministrazione comunale visto che, nell’ultimo censimento fatto fare dall’ex assessore Claudio Lubatti, a Torino ci sarebbero appena 25 auto elettriche. Poche, troppo poche, ma non per questo si è deciso di investire nel futuro.

LE COLONNINE - Sono dieci, tutte ex «Io Guido» e per il momento sono sparse nella zona centrale della città. A gestirle per almeno i prossimi dieci anni sarà l’operatore certificato Route220 a cui è stato concesso gratuitamente il suolo pubblico. Dopo l’adeguamento tecnologico saranno funzionanti tra poco più di un mese e mezzo. Dove sono collocate? In piazza Arbarello, corso Bolzano, piazza Castello, piazza Cln, via Porta Palatina, piazza Solferino, piazza Statuto, corso Turati, via Plana e corso Vittorio Emanuele II.

INCREMENTARE L’ELETTRICO - «L’obiettivo virtuoso di un incremento nell’utilizzo di veicoli elettrici necessita di una rete di punti di ricerca accessibile, che consenta ai possessori di auto elettriche di rifornirsi nel modo più facile e veloce possibile», ha spiegato in conferenza stampa l’assessore Maria Lapietra, «il mantenimento e l’apertura all’utilizzo pubblico dei punti di ricarica Io Guido è il primo passo nello sviluppo di questa infrastruttura». Soddisfatti dell’accordo raggiunto anche a Route220: «Questo è il primo esempio in Italia di sviluppo di una rete di ricarica elettrica stando a tutti gli standard. Torino in questo modo si avvicina all’Europa». Quanto alle tariffe, la società fa sapere che, grazie all’uso gratuito del suolo pubblico, potranno essere ancora più concorrenziali.