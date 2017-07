Donazione di organi, da oggi la dichiarazione si può fare con il rinnovo della carta d'identità 

TORINO - E' stata proprio la prima cittadina Chiara Appendino, insime al professor Pierpaolo Donadio, primario del reparto di Rianimazione dell'ospedale Molinette di Torino ad annunciare oggi, martedì 18 luglio, l'iniziativa che permette di dichiarare la volontà di donare i propri organi e tessuti direttamente all'Anagrafe. Il Comune di Torino infatti, in collaborazione con il Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, ha attivato la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione al momento dell'emissione delle carta d'identità elettronica.

DONAZIONE - La donazione di organi è tessuti può essere espressa o meno, non è obbligatoria per intenderci, e può avvenire solo con il consenso diretto della persona donante. Possono donare i propri organi solamente i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e la dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento da chi l'ha effettuata. Con questa nuova modalità si snellisce ulteriormente il sistema di dichiarazione, che resta comunque attuabile anche presso le Asl o l'Aido.