Torino, proseguono le aperture serali della Basilica di Superga

TORINO – Continuano le aperture straordinarie nelle sere d'estate della Basilica di Superga. L'iniziativa, attiva sin dal 1 luglio, proseguirà per tutta la stagione estiva fino al suo culmine giovedì 31 agosto. Entrando nella Basilica e accedendo alla scalinata che conduce alla cupola, ci sarà la possibilità di contemplare il panorama di Torino dal punto più alto della città, con una splendida panoramica sulle Alpi. L'iniziativa è valida per tutta la stagione estiva, nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 21.30 alle 24 (ad eccezione dei giorni di maltempo).

La Basilica di Superga nasce per volere del Duca Vittorio Amedeo II, a seguito di un voto fatto alla Madonna delle Grazie nel 1706, durante l’assedio dei Franco-Spagnoli in Piemonte. La costruzione della Basilica si deve a Filippo Juvarra, architetto messinese di Casa Savoia. Il complesso barocco, inaugurato nel 1731, è alto 75 metri, lungo 51 e si trova a 672 metri sul livello del mare. Il suo interno è arricchito da sei cappelle e da quattro altari, oltre l’Altare Maggiore, con statue e monumenti in marmo di Carrara. Di particolare interesse sono le numerose tele d’altare e la cupola, ispirata alle opere romane di Francesco Borromini. Nella Cappella del Voto, all’interno della Basilica, è conservata la Statua in legno della Madonna delle Grazie del Seicento, la stessa a cui si rivolse Vittorio Amedeo II per vincere la battaglia. Il culto della Basilica di Superga è gestito dall’Ordine dei Servi di Maria, che risiede, ancora oggi, all’interno del convento.

Info utili

Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile contattare i numeri 011 899.74.56 oppure 339 388.59.84, visitare il sito www.basilicadisuperga.com oppure seguire la pagina Facebook Salita Cupola serale. Costo 3 euro, ridotto 2 euro; gratuito per possessori di Abbonamento Musei - Torino e Piemonte card.