Incidente mortale in corso Regina Margherita, motociclista travolto da un bus non sopravvive

TORINO - Lo scontro è avvenuto intorno alle sette di questa mattina, mercoledì 19 luglio, in corso Regina Margherita, angolo via Vanchiglia. L'autobus della GTT linea 30 viaggiava in direzione capolinea corso San Maurizio, percorrendo la carreggiata centrale di corso Regina Margherita, quando ha urtato un motociclista che proveniva dal senso di marcia opposto del corso. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la collisione sia avvenuta nel momento in cui l'autobus ha effettuato la svolta a sinistra in via Vanchiglia. Andrea Italia, il quarantatrenne italiano che era alla guida della Yamaha 900 r1, non è sopravvissuto allo scontro ed è morto poche ore dopo all'ospedale San Giovanni Bosco.

SAN GIOVANNI BOSCO - In seguito all'incidente il motociclista è stato scaraventato via dalla sua motocicletta urtando violentemente il suolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco ma Andrea che, al momento del ricovero, era in gravissime condizioni di salute, non ce l'ha fatta. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo e neppure un delicato intervento chirurgico: le lesioni interne da politrauma non hanno lasciato alcuna possibilità di salvare il giovane centauro. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale che ricerca testimoni per la ricostruzione dell’evento (tel. 01101126509/10).