Torino, yoga gratis al Parco della Pellerina

TORINO – Nuovo appuntamento con lo yoga all'aperto. Giovedì 20 luglio dalle 18.45 al Parco della Pellerina (entrata principale adiacente campi di calcio) si terrà una lezione gratuita di Hatha Yoga e Kirtan Mantra Yoga. Ormai è risaputa l'influenza che i suoni e, in generale le vibrazioni, hanno sulla nostro corpo, sulla nostra psiche e sulle nostre emozioni. I mantra sono antiche vibrazioni che hanno un enorme potere benefico su ogni aspetto dell'essere. Questi sono capaci di riequilibrare le energie interne, di creare una felicità profonda e di sboccare delle situazioni - psichiche e sociali - in cui siamo incatenati. Etimologicamente mantra significa qualcosa che libera(traya) la mente(manas) da tutto ciò che per noi è indesiderato: stress, paure, attaccamenti morbosi, ignoranza, superficialità, e così via. Una mente placida e rilassata ci consente di vivere la vita appieno. Il principale mantra che canteremo si chiama «maha-mantra». «Maha» significa grande. I Veda, gli antichi testi dello yoga, insegnano che nel maha-mantra sono contenuti tutti i mantra, compresa la sacra sillaba Om. Ecco il programma della serata: 18.45 ritrovo, 19/19.35 pratiche yoga guidate, 19.40/20.40 Kirtan Mantra Yoga+Racconti vedici, 20.45/21.45 Pic-nic vegetariano per tutti i partecipanti. Programma interamente gratuito, aperto a tutti. Per partecipare è necessario portare con sè un tappetino o asciugamano. E' possibile confermare la presenza per l'organizzazione del pic-nic al 340 2940108.