Abbonamento TOBike a prezzo ridotto per i 18enni, l'ultima novità del bike sharing torinese

TORINO - Compiere 18 anni ha già di per sè diversi vantaggi ma, da quest'anno, ci pensa TOBike ad aggiungere una cosa in più alla lista dei motivi per cui i giovani torinesi potranno essere contenti: a partire da mercoledì 18 luglio infatti chi ha compiuto 18 anni può usufruire delle biciclette del bike sharing di Torino a un prezzo agevolato. Si tratta di EASY18, l'ultima frontiera di TOBike rivolta direttamente ai giovanissimi.



EASY18 - Con questa convenzione nuova di zecca TOBike diventa il primo servizio di sharing mobility accessibile ai diciottenni, con una formula di abbonamento dedicata. La promozione, che consente di acquistare l'abbonamento al prezzo di 18 euro, non presenta limiti di tempo, per usufruirne basterà aver compiuto diciotto anni. EASY[18] ha le stesse caratteristiche di un normale abbonamento annuale, lo stesso regolamento e gli stessi criteri di utilizzo ma, e qui sta il bello, ha un costo decisamente inferiore rispetto al normale. L’idea di TOBike è quella di incentivare così anche i più giovani a utilizzare una mobilità condivisa, offrendo loro una valida alternativa ai consueti mezzi di trasporto.

L'ABBONAMENTO - Per i neodiciottenni che lo desiderano sarà possibile acquistare l'abbonamento presso lo store TOBike di Via Santa Chiara 26/F oppure sul sito web www.tobike.it. La procedura di acquisto online è semplice: basta inviare una mail all’indirizzo convenzioni@bicincitta.com allegando una copia del proprio documento d’identità e/o del codice fiscale. Verificata la corretta età dell’utente, verrà inviata una mail di risposta con un codice promozionale personalizzato che permetterà l’acquisto della nuova EASY[18].