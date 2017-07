Venaria, all'Osteria Passami il Sale i «Movieda Party Band»

VENARIA - Una serata nel cortile di dell'Osteria Passami il Sale per rivivere i favolosi anni della Disco Music con i Movieda Party Band. Martedì 25 luglio alle 21.30 in programma musica, balli e servizio bar garantito con una consumazione in omaggio con l'ingresso. Ingresso e consumazione 8€. Evento con il patrocinio del Comune di Venaria Reale e all'interno di «Venaria Viva Estate 2017». Uno spettacolo all'insegna del divertimento, su e giù dal palco, per soddisfare anche il pubblico più esigente che in ogni live è invitato a scatenarsi al ritmo delle migliori hit degli artisti mondiali che hanno fatto ballare e saltare le ultime generazioni. Brani selezionati per far riaffiorare quelle passioni sopite che hanno composto la colonna sonora della nostra vita. Così come un profumo fa tornare alla mente vecchi ricordi, i Moviedasapranno toccare le corde giuste per non dimenticare quelle emozioni e quelle immagini indelebili che ci hanno accompagnato negli anni.

Passami il Sale

Un edificio del Settecento che dopo un importante restauro conservativo si presenta curato in ogni dettaglio dai padroni di casa Maria e Pino. Al piano terra lo spazio richiama l’immaginario dell’osteria classica: travi e tavoli in legno, bancone in mattoni recuperati e sedie impagliate… Un ambiente informale e rustico in cui gustare ottimi piatti anche fuori dagli orari canonici del pranzo e della cena. Al piano superiore l’ambiente è più raffinato e suddiviso in due spazi: la sala verde e la sala rossa. Tavoli rotondi per i pranzi in famiglia, tavoli da due per una serata romantica, che all’occorrenza possono trasformarsi in tavolate per accogliere comitive di amici e turisti. Organizziamo e ospitiamo cerimonie ed eventi speciali, ma festeggiamo anche le festività ricorrenti (Natale, Capodanno, Pasqua etc.). Per maggiori informazioni: 011 4598387, info@passamiilsale.it, www.passamiilsale.it.