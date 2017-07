Continuano i lavori al parco Pietro Mennea, 400mila euro per nuove opere in piazza Marmoalda

TORINO - La Giunta Comunale ha destinato quasi 400mila euro per la realizzazione di ulteriori opere all’interno del parco Pietro Mennea di piazza Marmoalda. A tanto ammonta il ribasso di gara per il primo lotto del Priu Spina 1 che prevedeva per i lavori un importo di 1 milione 373mila euro, interamente finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici. Sarà così possibile avanzare nel completamento del Parco che, una volta terminato, si estenderà su una superficie di oltre 34mila metri quadrati, per altri 10mila metri quadrati che si assommeranno ai 7mila 600 inaugurati nel novembre 2015 e ai 10mila già in fase di realizzazione.

I LAVORI- I lavori ancora da fare prevedono il completamento dei percorsi pedonali, la sistemazione di panche, cestini e porta bici, la realizzazione di un’area per i cani, la messa a dimora di circa 300 alberi e arbusti e la sistemazione, sull’intera area, di apparecchi di illuminazione a led. L'opera si avvia verso la sua conclusione dopo lo stop dello scorso aprile per consentire lo spostamento di una colonia di silvilago (conosciuti anche come conigli dalla coda di cotone) che avevano trovato casa nell’area verde un tempo occupata dai capannoni della Materferro, la Fiat Materiale Ferroviario, una delle fabbriche storiche di Borgo San Paolo.