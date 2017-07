Venaria, torna «Tramonto con aperitivo alla Reggia»

VENARIA - CuriosandoTorino propone per sabato 22 luglio dalle 19.30 un'altra serata inserita all'interno delle «Sere d'estate alla Reggia» nella grandiosità della dimora storica di Venaria, per farvi vivere l’imperdibile atmosfera serale proponendo la visita guidata al meraviglioso piano nobile e al fiabesco Bucintoro dei Savoia nelle Scuderie, al termine si potrà degustare l'aperitivo rilassandosi al raffinato Caffè degli Argenti, godendo della splendida vista che si ha dalla terrazza panoramica sul Gran Parterre e sull'arco delle Alpi o all'interno degli antichi ed aristocratici «gabinetti cinesi». Il biglietto dell'evento comprende anche le mostre: Le Belle Arti (alle Sale delle Arti), Sculture Moderne alla Venaria Reale (negli spazi esterni) e la visita di parte dei Giardini, dove potrete farvi coinvolgere da danze, concerti, diverse animazioni ed assistere all’imponente spettacolo di videomapping Illuminare il Barocco proiettato sulla facciata della Galleria Grande.



Informazioni e prenotazioni

Il ritrovo è previsto per le 19 in Via Mensa, Venaria Reale, fronte biglietteria centrale Reggia di Venaria. I biglietti verranno acquistati dalla guida dopo il dovuto pagamento. Costo: 28 €, con Abbonamento Musei e Torino Card 18 €. Il costo comprende ingresso alla Reggia, Scuderia e Giardini, visita guidata e aperitivo al Caffè degli Argenti. Per info e prenotazioni: CuriosandoTorino 371 1984815 o info.tour@curiosandotorino.it, Mister Holiday Settimo Torinese

011 6997363.