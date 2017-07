Torino, a Palazzo Madama in mostra i paesaggi di Franco Fontana

TORINO – Ha aperto il 13 luglio e proseguirà fino al 23 ottobre la mostra «Franco Fontana. Paesaggi». Il colore come rivelazione e come linguaggio assoluto attraverso il quale passa ogni possibilità di espressione. Questo è il fondamento della poetica di Franco Fontana. Fontana compone l'immagine nel colore e nel colore trova gli equilibri compositivi. Il suo paesaggio è puro, liberato dalle necessità e dai vincoli della contingenza, poiché il vero soggetto della sua fotografia è il gioco delle cromie e delle luci, il taglio dell'inquadratura, l'estensione emotiva di questi elementi, non della natura in quanto tale.

La mostra, curata da Walter Guadagnini, Direttore di Camera – Centro Italiano per la fotografia di Torino, presenta 25 fotografie di grande formato in prestito dall’Unicredit Art Collection. Le opere selezionate illustrano la ricerca condotta negli anni Settanta e Ottanta da Franco Fontana (Modena, 1933) nell’elaborare una fotografia di paesaggio non documentaristica, che riesce a «rendere visibile l'invisibile» nel momento in cui l'occhio del fotografo lo inquadra.

Informazioni e biglietti

La mostra è aperta dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì. La biglietteria chiude un'ora prima. Biglietto mostra: intero 8 euro, ridotto 5 euro. Biglietto mostra+museo: 15 euro. Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Torino + Piemonte Card. Per informazioni: www.palazzomadamatorino.it.