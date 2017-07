A Palazzo Madama, un workshop fotografico per la mostra «Franco Fontana. Paesaggi»

TORINO - In occasione della mostra fotografica Franco Fontana. Paesaggi, visibile dal 13 luglio al 23 ottobre 2017 in Corte Medievale, Palazzo Madama propone un workshop fotografico dedicato al paesaggio urbano a cura dell’Accademia Torinese di Fotografia. La fotografia del paesaggio urbano è un genere fotografico stimolante attraverso il quale è possibile raccontare la vita di una città, giocando con le forme, le luci e le ombre di piazze, vie e palazzi. L’uso consapevole degli obiettivi, dal grandangolare al teleobiettivo, è fondamentale per creare inquadrature efficaci che consentano di cogliere i piccoli dettagli - un lampione, una finestra, un monumento - individuando punti di vista nuovi e personali. Pur richiedendo una base di conoscenze teoriche, questo genere di fotografia resta comunque realizzabile anche con mezzi tecnici non altamente professionali come gli smartphone. Il workshop proposto a Palazzo Madama fornisce ai partecipanti le basi teoriche necessarie e consente di metterle in pratica con un’uscita nel centro storico insieme a tre docenti: Duilio Fiorille (Adobe Certified Expert Photoshop Lightroom), Nicola Iacovone (socio ATF, esperto in fotografia di paesaggio), Antonio Crisà (socio ATF, professore di fotografia presso Accademia di Belle Arti di Novara).

Il workshop in dettaglio

L’articolazione del workshop prevede un primo incontro teorico a Palazzo Madama venerdì 21 luglio, dalle 18.30 alle 20. Seguiranno nella giornata di sabato 22 luglio l’uscita fotografica per le vie del centro di Torino dalle 10 alle 13, e un secondo incontro in aula nel pomeriggio dalle 14 alle 17 per visionare e commentare insieme ai docenti le fotografie scattate in esterna, con cenni di post-produzione (Lightroom). Nel corso delle due giornate i partecipanti avranno diritto ad un ingresso gratuito alla mostra Franco Fontana. Paesaggi. Il workshop è aperto a tutti. La presenza di tre docenti consente la partecipazione anche a chi desidera fotografare la città utilizzando un semplice smartphone. Costo workshop: € 110. Numero massimo di partecipanti: 15. Info e prenotazioni: Accademia Torinese di Fotografia 011 2484308, www.accademiatf.eu.