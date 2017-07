The Color Run chiude in bellezza, a settembre in piazza D’Armi con special guest Rovazzi

TORINO - Nel capoluogo piemontese due anni fa si è registrato il record di iscritti con oltre 25mila partecipante alla corsa più colorata del mondo. The Color Run torna e quest’anno l’ultima tappa sarà proprio quella torinese, il 10 settembre prossimo, in una location più vicina che mai al centro cittadino: piazza D’Armi. La corsa di cinque chilometri che nelle passate edizioni ha visto l’iscrizione di persone di tutte le età e di famiglie intere (anche con passeggini al seguito) avrà anche diverse novità. La principale è l’aggiunta di un nuovo check point in cui i partecipanti non saranno inondati di colore, ma sarà la schiuma a fare da protagonista in prossimità del traguardo. Per il resto, confermate le cinque postazioni colorate (verde, giallo, blu, arancio e rosa) e il percorso articolato su cinque chilometri.

SCONTO SULL’ISCRIZIONE - Un anno fa a Torino il giorno della The Color Run (fatto al parco della Pellerina) si scatenò un vero e proprio nubifragio. La corsa era partita da poco e degli oltre 20mila partecipanti molti si ritirarono per le condizioni avverse del tempo. Un disagio non da poco a cui seguirono molte polemiche. Per far vivere nuovamente l’esperienza della corsa colorata l’organizzazione decise di regalare agli iscritti di Torino una delle date successive della The Color Run e oltre 2mila persone presero parte alla tappa di Milano. Quest’anno, memori di quell’acquazzone, è stato fatto un regalo ai runner: tutti gli iscritti del 2016 potranno prendere la pettorina di questa edizione alla metà del prezzo. «Non è dipeso da noi, lo sappiamo», ha detto Andrea Trabuio, il Responsabile Mass Events RCS Sport, «ma vogliamo fare questo regalo ai torinesi che hanno sempre accolto questo evento con grande entusiasmo».

SPECIAL GUEST: ROVAZZI - A completare la festa della The Color Run come al solito ci sarà un palco animato da diversi ospiti. Quest’anno il più atteso sarà sicuramente Fabio Rovazzi, il «non cantante» autore delle hit «Andiamo a Comandare» e «Tutto molto interessante», nonché il dominatore incontrastato dell’estate 2017 con il nuovo singolo «Volare» cantato insieme a Gianni Morandi. Insieme a lui ci saranno, in alternanza, Michele Bravi, ex vincitore di X-Factor e recente protagonista al Festival di Sanremo, e Silvia Salemi. Da contorno ci sarà una grossa festa fatta di musica, colori e tante altre sorprese.