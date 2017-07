Caos all’Inps per il sistema in tilt: utenza imbufalita, polizia in via XX Settembre

TORINO - Mattinata da dimenticare nelle sedi Inps torinesi. Per colpa del sistema andato in tilt si sono dapprima formate lunghe code agli sportelli, poi, man mano che il tempo è passato senza che la situazione cambiasse, si è creato il caos in tutte le strutture dell’istituto, tanto da costringere le forze dell’ordine a intervenire. All’Inps di via XX Settembre è stata una dirigente a chiamare la polizia che si è piantonata davanti all’ingresso per evitare possibili aumenti di tensione, a Collegno invece è stata l’utenza stessa a chiamare i carabinieri. «Si comunica che per disservizio sulle linee a livello nazionale siamo spiacenti ma non si possono dare informazioni», si legge su un cartello affisso davanti all’ingresso della sede provinciale prima della chiusura dello sportello.



CHIUSURA INDETERMINATA - Il problema, come detto, è a livello nazionale. Nello specifico si tratta di un guasto sulla rete Telecom che non si sa quando potrà essere risolto. Se in un primo momento si pensava che il sistema sarebbe potuto ripartire già a metà mattinata, ci si è dovuti ricredere e nel primo pomeriggio il problema non era stato ancora risolto. «Chiediamo un incontro urgente con la dirigenza», hanno tuonato dal sindacato Usb in merito al disservizio, «vogliamo sapere in che modo l’amministrazione intenda procedere per la soluzione dei problemi».