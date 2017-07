Meteo a Torino: in città arrivano i temporali, temperature in discesa

TORINO - Temporali in arrivo a Torino. Gli istituti meteorologici non sembrano avere dubbi: i prossimi giorni saranno contraddistinti da una forte instabilità che porterà in città temporali improvvisi e aria fresca. Questa condizione dovrebbe essere realtà già domani e potrebbe perdurare fino a lunedì. Una conseguenza naturale sarà ovviamente quella di un abbassamento delle temperature, che non dovrebbero mai andare sopra i 31 gradi.

IL METEO - I temporali più forti dovrebbero arrivare su Torino domani, venerdì 21 luglio. Una saccatura nordatlantica si approfondisce sulla Francia convogliando flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte; le infiltrazioni di aria più fresca in quota determineranno rovesci e temporali moderati o localmente forti sulle fasce montane e pedemontane, in possibile sconfinamento alle pianure. Le temperature scenderanno fino a 28 gradi e difficilmente supereranno quota 31/32. E il weekend? La giornata migliore dovrebbe essere quella di sabato, quando difficilmente nuvole e pioggia rovineranno i programmi dei torinesi.