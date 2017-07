Il mondo del cinema piange Andrea Italia, una vita spezzata dalla passione per la moto

TORINO - Andrea Italia aveva 43 anni e un brillante futuro da macchinista davanti a sé. I suoi sogni sono andati in pezzi ieri, mercoledì 19 luglio, quando un autobus lo ha travolto in corso Regina Margherita angolo via Vanchiglia. Andrea si trovava, come di consueto, alla guida della sua motocicletta, una Yamaha 900r1 , quando l’impatto con il mezzo pubblico lo ha sbalzato a terra. La corsa al San Giovanni Bosco, il delicato intervento chirurgico, la rianimazione, e poi più nulla, i sogni di Andrea sono andati in frantumi per sempre.

FILM COMMISSION - Andrea lavorava da tempo per la Film Commission Torino Piemonte come macchinista. Negli anni aveva preso parte alle riprese di tutte le più importanti produzioni della Fondazione: dal lungometraggio del 2001 «Santa Maradona» fino a «In un posto bellissimo» del 2015, passando per le fiction tv «Altri tempi», «Fuoriclasse3», «In un posto bellissimo» … Una vita dedicata al mondo del cinema che ora piange il suo macchinista