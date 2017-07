Centro scommesse affiliato a una società di Malta, soldi incassati e tasse mai pagate

ORBASSANO - Il titolare di un’agenzia scommesse in pieno centro a Orbassano è stato denunciato alla Procura della Repubblica e rischia fino a tre anni di carcere, oltre a tasse, sanzioni e interessi su oltre 300mila euro non dichiarati, perché la guardia di finanza ha scoperto che la sua attività era affiliata al bookmaker maltese «CenturionBet», non autorizzato alla raccolta scommesse su territorio italiano. G.G., il titolare dell’agenzia di scommesse, in questo modo riusciva a guadagnare, anche grazie a pronostici su corse dei cani virtuali, senza pagare le tasse.

SEQUESTRI E MULTE - La guardia di finanza ha sequestrato tutte le apparecchiature presenti nel centro scommesse: 25 computer, modem, stampanti e switch. Per il titolare è scattata la denuncia e ora l’aspetta una multa salata, oltre alle tasse evase sul guadagno stimato in 300mila euro e mai dichiarato a fisco italiano.