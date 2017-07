Indagato Enzo Lavolta: nel mirino l'organizzazione del Forum Mondiale dello Sviluppo

TORINO - «Sono molto sorpreso ma anche molto sereno». E’ con queste parole che Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio comunale, ha commentato la notizia che lo vede indagato nell’inchiesta sul Forum internazionale dello Sviluppo Locale, importante manifestazione svoltasi a Torino nell’ottobre del 2015. Il pm Gianfranco Colace contesta a Lavolta, allora assessore all’Ambiente della Giunta Fassino, il reato di turbativa d’asta.

L'INDAGINE - Lavolta dovrà quindi presentarsi in procura per dare delle spiegazioni sull’organizzazione di una manifestazione certamente molto importante, vista la presenza di circa 2000 persone tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon. Nel mirino degli inquirenti vi è l’appalto per la scelta della location in cui si è svolto il Forum. Lavolta, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento, ha commentato così la sua iscrizione nel registro degli indagati: «Ripongo fiducia nel lavoro degli inquirenti e sono ovviamente disponibile e desideroso di concorrere al chiarimento delle circostanze»