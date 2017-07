Ricercato si aggira in bici per Torino: arrestato rom in zona Crocetta

TORINO - Si aggirava liberamente per Torino in bici, nonostante un ordine di carcerazione pendente sulla sua testa. Probabilmente pensava di vivere l’ennesima giornata in libertà, ma quando ha incrociato una pattuglia della polizia la giornata è cambiata letteralmente: l’uomo, un rom accusato di reati inerenti al patrimonio, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato San Secondo in zona Crocetta.

IL FERMO - Tutto si è svolto durante l’ora di pranzo: il cittadino straniero, a bordo della sua bicicletta, stava percorrendo lentamente contromano via Vespucci, quando si è imbattuto in una pattuglia della polizia. E’ una questione di secondi: gli sguardi si incrociano, il rom inverte il senso di marcia per non mostrare ai poliziotti il proprio viso. Quei pochi istanti di faccia a faccia sono sufficienti agli agenti per riconoscere in quel ciclista un ricercato resosi irreperibile negli ultimi mesi. Nonostante il tentativo di sottrarsi al fermo, l’uomo è stato fermato dopo alcune decine di metri: dai tempestivi accertamenti svolti nelle ore successive, gli agenti hanno dato corso all’ordine di esecuzione per la carcerazione, relativo all’espiazione della pena della reclusione di 28 giorni, per reati inerenti al patrimonio, che pendeva su di lui.