Torino, una visita speciale alla Palazzina di Stupinigi

TORINO – Dopo un restauro durato 13 anni, sono state finalmente riaperte le Stanze del Re e della Regina completando così il recupero di tutti gli ambienti del corpo centrale della Palazzina; è possibile, ora, visitare le camere da letto reali, i gabinetti da toeletta, le gallerie di passaggio e i salotti ritrovando l'aspetto originale ideato dagli artisti dell'epoca. CuriosandoTorino propone una dettagliata visita guidata alla Residenza di caccia di Stupinigi portandovi alla scoperta delle fastose volte affrescate, delle preziose boiserie e ad ammirare le opere celate che il restauro ha riportato alla luce. Appuntamento sabato 22 e domenica 23 luglio alle 16.45.

Costruita a partire dal 1729 come residenza adibita alla pratica della caccia e poi trasformatasi come suntuosa dimora dei Savoia, la Palazzina di Stupinigi rientra nel circuito delle Residenze Sabaude in Piemonte ed è stata proclamata patrimonio dell'umanità nel 1997 dall'UNESCO.

La prenotazione per la visita è obbligatoria. Ritrovo alle 16.45 davanti alla biglietteria della Palazzina di Caccia a Stupinigi. Ingresso più visita guidata € 15, Abbonamento Musei e Torino Card € 7, gratuito bambini fino a 5 anni.

Per informazioni e prenotazioni: CuriosandoTorino, 011 6997363 / 371 1984815 o mandando una mail a: info.tour@curiosandotorino.it, curiosandotorino.it.