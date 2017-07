L’estate da incubo della viabilità torinese: chiudono i cavalcavia di corso Grosseto e corso Dante

TORINO - Estate di lavori e di cantieri a Torino: un vero e proprio incubo per la viabilità. Saranno molti anche la prossima settimana gli interventi di manutenzione su strade e infrastrutture cittadine che potranno provocare disagi agli automobilisti in transito nelle zone interessate dai lavori. La notizia principale è la chiusura, a partire da lunedì 24 luglio, dei cavalcavia di corso Grosseto e di corso Dante. Due degli snodi nevralgici della città che comprendono lo svincolo di corso Potenza nel caso di corso Grosseto e del tratto che va da corso Turati a via Nizza, nel caso di corso Dante. Come vi avevamo anticipato, la chiusura del sovrappasso di corso Grosseto permetterà l’installazione del cantiere per il collegamento della Torino Ceres, mentre per quanto riguarda corso Dante i lavori si concentreranno sul rifacimento del manto stradale.

I CANTIERI - Chi pensa che i cantieri siano finiti qui, si sbaglia di grosso. Il sottopasso Lanza non sarà percorribile nei giorni 25, 26 27 e 28 luglio 2017 dalle ore 23 alle ore 5, per consentire lo spostamento dell’area di cantiere dalla semicarreggiata est a quella ovest. Nelle stesse giornate, la viabilità diurna all’interno della galleria sarà limitata provvisoriamente a una sola corsia per senso di marcia. In corso Duca degli Abruzzi, dal 26 luglio al 4 agosto, è in programma la chiusura parziale del traffico delle carreggiate centrali in entrambe le direzioni, da corso Einaudi a largo Orbassano. Il traffico verrà convogliato sulle corsie riservate al trasporto pubblico e sui controviali. Di conseguenza saranno chiusi gli attraversamenti delle vie Colombo, Caboto e Fratelli Carle.

I LAVORI - Dal 31 luglio, e sempre fino al 4 agosto, la chiusura parziale al traffico, ancora per il rifacimento del manto stradale, riguarderà corso Cairoli, da via Giolitti a corso Vittorio Emanuele II. Non sarà pertanto possibile percorrere la carreggiata ovest e tutti i veicoli, inclusi i mezzi della linea Star, verranno deviati sul controviale. Il traffico sulla carreggiata est verrà parzializzato e le linee che transitano sul corso saranno soppresse. Chiusi gli attraversamenti delle vie Dei Mille e Mazzini. Mezzi pubblici deviati e strade chiuse anche per i lavori di rifacimento della pavimentazione della sede tranviaria eseguiti da Gtt. Cantieri in via XX Settembre, tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita, dal 31 luglio e fino all’11 agosto; in via Accademia Albertina, tra piazza Carlo Emanuele e corso Vittorio Emanuele II, dal 21 agosto all’8 settembre.