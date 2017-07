Torino, ai Docks Dora tutto pronto per l'Arch Summer Fest

TORINO – Torna per la sua terza edizione Arch Summer Fest. L'evento estivo di Architettura senza Frontiere Piemonte è in programma venerdì 21 luglio alle 21 nella splendida location dei Docks Dora. Durante l'evento si potrà assaporare la birra di Tripel B, i gelati di «Ottimo! buono non basta» e per chi non avesse ancora cenato i panini della Burgheria - Original Hamburger & Fries. Ad intrattenere ci saranno i Two Fat Men in concerto. Concerto e 2 consumazioni (birre e/o gelati): offerta minima 10€. Sotto i 10 anni è gratuito. Per info: asf-piemonte.org, eventi@asf-piemonte.org, 3405473280 – Luca. Bus per arrivare in zona: 46, 49, 51, 11, 10N. Park: Via Valprato, Corso Venezia, Via Gressoney, Via Cervino.

Architettura Senza Frontiere Piemonte onlus (ASF Piemonte) interviene con progetti di cooperazione e sviluppo locale nei Paesi del Sud del mondo e sul territorio nazionale, nelle situazioni di emergenza sociale, urbana e territoriale. É presente a Torino dal 2006 come sede regionale di Architettura Senza Frontiere e nel febbraio 2010 si è iscritta al registro delle onlus piemontesi. Aderisce al network internazionale «Architecture sans Frontiéres», alla rete nazionale «Architettura senza Frontiere» e, come socio osservatore, al consorzio ONG Piemonte. Come vediamo l’architettura Per ASF l’architettura è oggetto di un processo condiviso, risultato di progetti e interventi nei quali le popolazioni beneficiarie si identificano. I principi di inclusione e condivisione sono alla base dei processi di sviluppo sociale, il cui obiettivo è il raggiungimento dell’autosufficienza delle comunità. ASF considera di primaria importanza l’approccio multidisciplinare al progetto, un’attitudine che consente di affrontare interventi complessi, avvalendosi di specifiche competenze e professionalità per la corretta valutazione di criticità, potenzialità e possibili ripercussioni delle azioni del progetto stesso.