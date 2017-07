Da Eataly va in scena il «Mix Contest», la sfida tra i migliori cocktail bar di Torino

TORINO - I migliori cocktail bar si sfidano a colpi di drink. Quando? Martedì 25 luglio. Dove? Da Eataly. Eataly Lingotto propone, in collaborazione con MT Magazine, una speciale serata dove a sfidarsi, tra un drink e un altro, saranno 10 cocktail bar della nostra città. Un'occasione da non perdere per passare una serata in compagnia degli amici, scoprire le tendenze del momento e trovare una tregua dal caldo cittadino: l’appuntamento è fissato per le ore 19, in sala dei Duecento.

COME PARTECIPARE - I dieci celebri cocktail bar proporranno le loro specialità in degustazione. I partecipanti vedranno all’opera esperti bartender, impegnati nella fase di creazione dei drink: tra abilità, talento e tanta fantasia, sarà un piacere per la vista e il palato vederli in azione. Per partecipare all’evento, peraltro gratuito, bisogna prenotarsi al sito eventitobe.it/tobe/mix/. Saranno i clienti stessi a decretare il miglior bartender di Torino.

GLI SFIDANTI - I bartender che si sfideranno a colpi di cocktail saranno: Michele Marzella di Affini, Carola Abrate di Artemisia Bistrot, Salvatore Romano e Lorenzo Scaglia del Barz8, Vanessa Vialardi e Simone Nervo del D.One, Marco Riccetti di Inside, Cristian Panetta e Christian Baudrucco del Krimikal, Patrick Piazza ed Emanuele Russo del Nat, Nicola Agricola e Lele Di Vita del Pulp, Marco Giuridio e Manuel Montalbano di Evho, la scuola di bartendering torinese. Tutti i cocktail saranno proposti al prezzo di 8 €. I Cocktail verranno abbinati alle Tapas di Eataly Lingotto, realizzate partendo dai migliori ingredienti che la stagione ci offre: dalla fresca insalata di pasta con pomodoro, ciliegine fiordilatte e basilico allo sfizioso cono con fritto di calamari, passando per le classiche chips e molto altro ancora (prezzo al pubblico da 2 € a 6 €)