Stop ai lavori sulla Torino - Lione, Chiamparino: «La Francia non è chiara»

TORINO - A sganciare la bomba è stata Elisabeth Borne, il segretario di stato francese ai Trasporti: la Francia, dopo aver cambiato la propria guida, vuole riflettere sul modello di mobilità da portare avanti e sui progetti da finanziare e questo include ovviamente anche i lavori sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. «Qualche preoccupazione ce l'ho» ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino «non vedo chiarezza sull'interpretazione da dare. C'è una parte internazionale di cui sono già partiti i lavori, in Francia prima che in Italia. Sarebbe ridicolo rimetterla indiscussione».

FRANCIA - Il governo francese chiede una pausa di riflessione: «Che la Francia faccia come abbiamo fatto noi con il progetto low cost di accesso al tunnel di base sarebbe auspicabile, ma bisogna mantenere l'impegno pieno sull'opera» ha aggiunto Chiamparino dopo l'incontro in Prefettura da lui chiesto di fronte alla minaccia di sciopero dei lavoratori del cantiere di Chiomonte che, finché partiranno i nuovi cantieri, dall'autunno rischiano di restare senza lavoro. «Nei prossimi giorni scriverò una lettera al presidente della Rohne Alpes per coinvolgerlo e sollecitarlo a intervenire sul governo francese per chiedere chiarezza».