Ricercato a Napoli, in viaggio verso il Nord: arresto nella notte sull'Intercity per Torino

TORINO - Hanno visto gli agenti della Polfer effettuare controlli all’interno del vagone del treno Intercity Roma-Torino della notte e hanno iniziato subito ad agitarsi: un comportamento davvero sospetto quello sostenuto da due soggetti, un uomo e una donna. I successivi controlli, hanno svelato il motivo di tanta agitazione. L’uomo, un soggetto residente a Napoli di 39 anni, era ricercato dalla polizia per una condanna da scontare di 11 anni e sei mesi.

L'ARRESTO - Gli operatori hanno fermato il fuggiasco nei pressi di Civitavecchia. Il ricercato non ha nemmeno tentato di reagire. Innumerevoli i reati da lui commessi: dalla rapina alla truffa, passando per il furto e l’associazione a delinquere. Si tratta di un soggetto ben noto alle forze di polizia partenopea per la sua pericolosità. Il suo piano era quello di fuggire verso il nord, ma la sua fuga è stata intercettata e interrotta dalla polizia di stato quando meno se l’aspettava.