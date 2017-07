Torino, ai Musei Reali torna l'apertura serale

TORINO - Prendete uno dei luoghi più affascinanti di Torino, i Musei Reali, e aggiungete la bellezza del tramonto, quando il giorno si trasforma in notte e la calda temperatura estiva si fa tiepida; mescolate il tutto ed ecco servito #Realedisera, l’appuntamento speciale che ogni venerdì permette di visitare le splendide sale e le ricche collezioni dei Musei Reali fino alle 22.30, al prezzo speciale di 3 Euro. L’iniziativa prende il via il 21 luglio e prosegue fino al 6 ottobre. Inoltre, in occasione di Cinema a Palazzo, il biglietto di #Realedisera vale di più perché permette di accedere agli spettacoli al prezzo ridotto di 5 Euro (anziché 6). Realizzata nell’ambito del progetto ministeriale di valorizzazione dei Musei statali, #Realedisera rientra nel ricco programma estivo dei Musei Reali di Torino. Si tratta di un’ottima occasione per ripercorrere le sfarzose sale di rappresentanza di Palazzo Reale, approfondire la conoscenza dei reperti custoditi al Museo di Antichità o rivedere con la famiglia la prestigiosa collezione dell’Armeria Reale, affacciandosi dalla loggia carlo-albertina. Inoltre sempre con lo stesso biglietto si possono visitare le numerose mostre temporanee presenti ai Musei Reali in questo periodo: in Galleria Sabauda Confronti/3 - Pittura come scultura. Cerano e un capolavoro del Seicento lombardo, Scoperte/2 - Le invenzioni di Grechetto e Flavio De Marco. Sui Generi; presso il Museo di Antichità Prima del bottone: accessori e ornamenti del vestiario nell’antichità; nelle vetrine di Palazzo Reale Le bianche statuine. I biscuit di Palazzo Reale.

Info e biglietti

Per informazioni ulteriori potete visitare il sito: www.museireali.beniculturali.it. I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. Ogni venerdì dal 21 luglio al 6 ottobre in occasione di #Realedisera la chiusura è alle 22,30. La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14. La Sala di Lettura è aperta da lunedì a mercoledì dalle 8.15 alle 18.45, da giovedì a sabato dalle 8.15 alle 13.45. Biglietti: intero euro 12, ridotto euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni), gratuito per i minori 18 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell'Abbonamento Musei e della Torino e Piemonte Card. L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie. In occasione di #Realedisera ingresso a Euro 3 (tutti i venerdì al 21 luglio al 6 ottobre dalle 18.30). Per altre informazioni: 011 5211106, mr-to@beniculturali.it.