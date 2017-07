Giulio Ramello è scomparso: in corso le ricerche dello studente svanito nel nulla

TORINO - Da mercoledì nessuno ha più notizie di Giulio Ramello, ragazzo di 25 anni. In questo momento è in corso una battuta di ricerche condotta dai vigili del fuoco, che cercano disperatamente di trovare una traccia o un segnale che possa ricondurli a questo ragazzo scomparso. «Ciao, ti prego torna indietro... Se hai bisogno di aiuto sai dove trovarci. Non fare cavolate» ha scritto su Facebook il fratello di Giulio, Matteo.

GIULIO RAMELLO SCOMPARSO - Giulio, 25 anni e residente ad Alba, è uno studente di medicina veterinaria presso l’Università di Torino. E’ anche capo scout del gruppo Alba1. I famigliari non lo sentono e vedono da mercoledì, quando ha fato perdere le proprie tracce. Al momento della scomparsa, a cui è subito seguita una denuncia, Giulio Ramello indossava abiti sportivi, sandali da trekking e uno zaino nero e arancione. Ieri qualcuno ha affermato di avere avvistato una persona molto simile a quella scomparsa nei pressi della Basilica di Superga. Chiunque dovesse vederlo è pregato di contattare il 112.