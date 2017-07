Gentiloni in visita a Torino, la sindaca: «Entro l'estate firmeremo il patto per la città»

TORINO - Breve ma intensa, come si suol dire, la visita del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Torino. Ad accoglierlo c'erano, come di rito, la prima cittadina Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamaparino. Ma cosa ci faceva Gentiloni a Torino? Il presidente era in visita alle realtà del terzo settore, a partire da Etiko, il progetto ristoratori del Murialdo in via Juvarra, per poi fare tappa al Sermig e alla sede della cooperativa Frassati, dove si è tenuto un incontro con il mondo del terzo settore che chiede di approvare i decreti attuativi della legge approvata negli anni passati. Argomento clou dell'incontro il prossimo G7, confermato per settembre alla Reggia di Venaria e soprattutto il patto per Torino.

APPENDINO - «Entro l'estate rilanceremo e firmeremo il patto per Torino», ha affermato Appendino, dopo aver salutato il premier Paolo Gentiloni in occasione della sua visita a Torino. «E' stato un incontro cordiale», ha aggiunto la sindaca «a settembre ci vedremo a Roma col premier, che ringrazio per la disponibilità, per parlare della questione Imu-Ici e dei 61 milioni di euro» del fondo perequativo rivendicati dalla Città di Torino.