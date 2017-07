Ritrovato al mare studente torinese scomparso, inutili le ricerche intorno a Superga

TORINO - Da mercoledì 19 luglio nessuno aveva più avuto notizie di Giulio Ramello, studente di 25 anni presso l'Università di medicina veterinaria di Torino. Il ragazzo, che sembrava essersi volatilizzato nel nulla con i suoi abiti sportivi, è stato ritrovato nella tarda serata di ieri, venerdì 21 luglio, in un albergo di Albisola. Ancora nulla è stato reso noto sulle cause che abbiano spinto il giovane ad allontanarsi dai suoi affetti facendo perdere le proprie tracce.

ALBISOLA - Inutile l'appello del fratello del giovane che, su Facebook, ha scritto: «Ciao, ti prego torna indietro... Se hai bisogno di aiuto sai dove trovarci. Non fare cavolate». Il ragazzo, originario di Alba, ha deciso di non avvisare nessuno, né i familiari né i coinquilini con cui divideva un alloggio a Torino, ed è partito alla volta della Liguria, mentre tutti lo stavano cercando nella zona di Superga dove, secondo alcune segnalazioni, Giulio Ramello era stato visto nella giornata di giovedì 20 luglio. Le indagini dei vigili del fuoco, Protezione civile e Croce rossa si sono concentrate inutilemente in quell'area durante tutta la giornata di venerdì.