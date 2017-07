Blitz nella notte al cantiere della Torino-Lione, manifestanti allontanati con gli idranti

TORINO - Il movimento No Tav torna a farsi sentire in Val di Susa. Nella tarda serata di ieri, venerdì 21 luglio, un gruppo di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione ha cominciato a colpire con sassi e pietre il cantiere di Chiomonte. Si era da poco concluso l’apericena organizzato dal movimento ai cancelli della centrale elettrica che ha visto la partecipazione di oltre duecento persone, che si sono ritrovate l’accesso di via dell’Avanà sbarrato da jersey e filo spinato. Dietro a questi, la polizia a presidiare l’accesso alla zona rossa, dal 2011 stabilmente difesa da uomini armati. Un gruppo di manifestanti allora ha deciso di guadare la Dora per raggiungere il confine basso del cantiere e accendere un fuoco a ridosso del jersey.



IDRANTI - Il gruppo, composto da circa 80 manifestanti, è stato allontanato dalla forze dell'ordine grazie all'uso di idranti. «Al perdurare della protesta la polizia non ha esitato a lanciare qualche lacrimogeno che, complice la cattiva mira dei suoi operatori e il vento amico dei valsusini, ha creato una nube attorno gli uomini in divisa», raccontano i rappresentanti del movimento su Notav.info, sito internet di riferimento del gruppo, «permettendo così ai No Tav di continuare l’iniziativa fino a poco prima delle 23, cioè al ritorno degli ultimi che avevano precedentemente guadato la Dora per avvicinarsi al cantiere» Il gruppo ha quindi fatto ritorno al campeggio di Venaus, da dove questa sera è prevista un'altra "passeggiata" verso il cantiere della valle Clarea.