Un italiano alla guida per non destare sospetti, beccato gruppo di spacciatori stranieri

TORINO - Per non destare sospetti avevano messo un italiano alla guida dell’auto con la quale erano soliti recarsi nella zona di spaccio, ma questo accorgimento non è stato sufficiente per evitare i controlli. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato infatti una Fiat Punto, con a bordo tre persone, avvicinarsi a due giovani cittadini italiani che attendevano palesemente l'arrivo di qualcuno in corso Trapani. Poco importava che alla guida vi fosse un italiano, la situazione è apparsa, fin da subito, sospetta.

L'ARRESTO - I poliziotti hanno visto i due ragazzi che stavano attendendo in strada avvicinarsi all’auto e ricevere "qualcosa" in cambio di denaro. Gli agenti sono quindi entrati immediatamente in azione e hanno fermato sia l’auto con i tre individui che l’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. I due pusher, un senegalese di 23 anni e un cittadino mauritano di 19, entrambi senza fissa dimora, hanno tentato allora di ingerire gli ovuli di droga che avevano con sé, ma sono stati bloccati in tempo dagli agenti. Sono stati recuperati, complessivamente, 12 grammi fra cocaina e crack e i due spacciatori sono stati arrestati per vendita e detenzione di sostanza stupefacente in concorso.

L'AUTISTA - Quanto all’autista, si tratta di un cittadino italiano di 40 anni che, in cambio di modeste cifre di denaro, si prestava ad accompagnare i due pusher durante le loro operazioni di compravendita. In questo modo i due ritenevano di destare minori sospetti in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. L'autista, sprovvisto di patente, in quanto revocata e recidivo, è stato denunciato per violazione della Legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 116 del C. di S.