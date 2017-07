Cannavacciuolo apre a Torino: svelata la data dell'inaugurazione del nuovo bistrot

TORINO - L'attesa è terminata: lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Torino, lunedì 24 luglio. Da mesi ormai i fan dello chef partenopeo erano in trepidante attesa e oggi, finalmente, ecco svelata la data di apertura ufficiale. Il Nord Italia incontra le ricette più saporite del Sud in un abbraccio che promette di lasciarvi senza parole, nel rispetto delle leggi della stagionalità e della qualità delle materie prime.

BISTROT - Nei mesi passati abbiamo girato i quartieri di Torino alla ricerca del nuovo bistrot di Cannavacciuolo e lo abbiamo trovato in via Cosmo 6, in una suggestiva location all'ombra della Gran Madre. Il «Cannavacciuolo Bistrot» aprirà in un palazzo di fine ottocento completamente ristrutturato all'interno secondo i principi del feng shui. Il locare presenta inoltre una particolarmente attenzione per l'aspetto acustico della sala, di modo che i commensali possano godere un'esperienza rilassante senza dover soffrire del rumoreggiare dei tavoli vicini. I torinesi avranno così l'occasione di provare personalmente la cucina dell'amatissimo Antonino Cannavacciuolo, protagonista di «Cucine da incubo» e «Masterchef». Non resta che andare a testare personalmente il nuovo bistrot che si preannuncia strapieno fin dall'inaugurazione. Per informazioni e prenotazioni: www.cannavacciuolobistrot.it.