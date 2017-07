Anziana investita in via Filadelfia, è grave: si cercano testimoni

TORINO - Un grave incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 18:20, in via Filadelfia: una donna di 88 anni è stata investita da un’autovettura Honda Jazz guidata da una giovane ragazza, subito fermatasi a prestare i primi soccorsi alla vittima. Le condizioni dell’anziana, trasportata al C.T.O. di Torino, sono gravi. La sua prognosi è riservata.

LA DINAMICA - L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 225. L’automobile stava percorrendo via Filadelfia da corso Siracusa verso corso Orbassano quando ha colpito e investito l’88enne. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale di Torino, che è alla ricerca di testimoni per ricostruire una dinamica non ancora chiara. Chi avesse delle informazioni sensibili è pregato di contattare il seguente numero di telefono (01101126509/10).