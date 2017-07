Porta Palazzo, blitz contro i taxi abusivi: pioggia di multe in piazza della Repubblica

TORINO - Tredici verbali per violazione del Codice della Strada, due fermi fiscali e una rimozione di veicolo: è questo l’esito del blitz anti taxi abusivi condotto dagli agenti della polizia municipale in piazza della Repubblica, nel cuore di Porta Palazzo. L’operazione, volta a contrastare questa attività illegale, è stata portata avanti dagli agenti del presidio di Porta Palazzo e dal Nucleo Rimozione e Sequestri.

KABU KABU A TORINO - Il fenomeno è conosciuto a Torino con il nome di «Kabu Kabu», una sorta di taxi abusivo che porta in giro le persone per la città proponendo tariffe economiche e convenienti. Già negli scorsi giorni la polizia municipale aveva multato alcuni conducenti, ma la stretta continua perché questa attività illecita è molto radicata, soprattutto in un luogo multiculturale come Porta Palazzo. Era stato Fabrizio Ricca a denunciare al Consiglio comunale il crescere del business dei Kabu Kabu, peraltro presente in città da almeno dieci anni.