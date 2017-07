Dramma al lago di Viverone, bimbo muore dopo un tuffo: inutile la corsa in ospedale

ANZASCO - Dramma oggi pomeriggio al lago di Viverone: un bambino è deceduto per annegamento dopo essersi tuffato nel lago. La vittima è stata soccorsa da un vigile del fuoco fuori servizio, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile il trasporto in elisoccorso al Regina Margherita, il 14enne è arrivato deceduto in ospedale.

IL DRAMMA - Il fatale incidente è avvenuto intorno alle 15, all’altezza di Anzasco. Quando il bambino non è riemerso dall’acqua, il vigile del fuoco si è tuffato e lo ha trasportato a riva. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118 e i sommozzatori di Torino. Purtroppo la corsa in ospedale si è rivelata vana: il bimbo, residente a Settimo Torinese, non ce l’ha fatta ed è deceduto per annegamento intorno alle 16:30. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.