Assaltano i bancomat mascherati da Donald Trump: presi i sinti della «Mercedes bianca»

TORINO - Agivano di notte, con il volto coperto da una maschera di Donald Trump. L’obiettivo? Far saltare i bancomat grazie alla tecnica della marmotta e portare via più soldi possibili. E’ finita con le manette ai polsi l’attività illecita portata avanti da due fratelli senti di 26 e 30 anni, componenti della banda della «Mercedes bianca», l’auto usata per commettere i furti. I carabinieri della sezione antirapina del Nucleo Investigativo di Torino li hanno arrestati con un blitz dopo gli ultimi due colpi messi a segno a Cavallermaggiore e Vigone.

LA TECNICA - I due fratelli, entrambi residenti ad Alpignano, erano riusciti a portare via decine di migliaia di euro, 92.000 solo dopo il colpo a Vigone. La tecnica degli indagati, sospettati di aver commesso decine di assalti in tutto il Piemonte, era quella della marmotta: i ladri inserivano un ordigno dentro lo sportello del bancomat e lo facevano saltare. Per raggiungere le banche e assicurarsi la fuga, i fratelli utilizzavano una Mercedes bianca Classe A.

IL BLITZ - Ispirandosi al film The Jackal in cui il protagonista, Bruce Willis, cambia colore alla sua auto perché braccato dalla polizia, i due fratelli Laforé avevano verniciato di nero la Mercedes. Un escamotage che non è bastato per sfuggire dai militari. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle banche assaltate e il confronto dei dati relativi al controllo del territorio, persone e mezzi fermati prima e dopo i colpi, hanno permesso ai militari di individuare i due fratelli e di arrestarli con un blitz.