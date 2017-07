Alta colonna di fumo e fiamme in corso Casale, a fuoco l’ex zoo del parco Michelotti

TORINO - Incendio nella tarda serata di ieri al parco Michelotti. Fumo e fiamme si sono levate dalla struttura che una volta ospitava lo zoo e precisamente il rettilario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con due squadre, sono riuscite a circoscrivere il rogo per poi spegnerlo completamente prima della mezzanotte. Tanta è stata la preoccupazione in zona visto che un odore acre aveva raggiunto zona Vanchiglia e piazza Vittorio Veneto, così come la densa nube di fumo era visibile a diversi chilometri di distanza.

NESSUN FERITO O INTOSSICATO - I locali dell’ex zoo di corso Casale in passato sono stati più volte occupati da gruppi di anarchici e probabilmente sporadicamente lo sono ancora. Quando i pompieri sono entrati all’interno per spegnere le fiamme non hanno però trovato nessuno. Non è comunque esclusa l’ipotesi di un incendio doloso, anche se al momento non si sa ancora con certezza che cosa sia successo. Quel che è certo è che a bruciare sia stato inizialmente il materiale plastico accatastato all’interno dell’ex zoo per poi propagarsi.