Cannavacciuolo apre a Torino, il menu e i prezzi del suo nuovo bistrot

TORINO - Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e curiosità svelate poco alla volta, il nuovo bistrot dello chef Antonino Cannavacciuolo è realtà. Si trova in via Cosmo, alle spalle della Gran Madre e a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, il «salotto buono di Torino». Un locale a due piani, molto simile a quello già aperto nel 2015 a Novara dove, precisamente a Orta San Giulio, c’è anche il suo storico ristorante stellato Villa Crespi.

MENU - Ancora non è stato svelato ma non dovrebbe diversificarsi molto dal bistrot novarese e quindi dalla proposta di piatti di tradizione campana, la terra d’origine dello chef, e di quelli piemontesi. Una peculiarità certa è la vasta cantina di vini che nel capoluogo piemontese non guasta mai ed è sempre molto richiesta. Un’idea di piatti del nuovo menu circola in rete e, fino all’ufficialità di ciò che si mangerà nel nuovo locale, vi proponiamo quello che dovrebbe essere il menu degustazione da 70 euro a persona.

ANTIPASTI

Battuta di Fassona piemontese, maionese di nocciole, tartufo estivo, salsa di Parmigiano

Melanzane, pomodoro, colatura di provola

PRIMI PIATTI

Tagliatelle di grano arso, calamari, salsa di friselle

Riso Carnaroli, aglio, olio e bottarga

SECONDI PIATTI

Maialino da latte, insalata cotta, mela verde, pop corn

DESSERT

Nocciola, nocciola, nocciola

E poi il menu alla carta:

ANTIPASTI

Tonno vitellato con maionese di bottarga (22 euro)

Gambero, barrata e pesca (25 euro)

Polpo alla luciana (20 euro)

Torsiones di foie gras, albicocca (22 euro)

Battuta di Fassona piemontese, maionese di nocciole, tartufo estivo, salsa di Parmigiano (20 euro)

Melanzane, pomodoro, colatura di provola (18 euro)

PRIMI PIATTI

Gnocco di sgombro, brodo dashi e soia (22 euro)

Tagliatelle di grano arso, calamari, salsa di friselle (24 euro)

Raviolo di zucchine trombetta, cagliata di latte e animelle di vitello (22 euro)

Spaghetto di Gragnano ai sentori di mare (28 euro)

Riso Carnaroli, aglio, olio e bottarga (25 euro)

Linguina allo scorfano e colatura di mozzarella (25 euro)

SECONDI DI PESCE

Baccalà, sedano patate e la sua maionese (30 euro)

Branzino, salsa di acciughe e peperoni (30 euro)

Triglia alla pizzaiola (28 euro)

SECONDI DI CARNE

Variazione di agnello, salsa di latte di capra e melanzana (30 euro)

Vitella in crosta di limone, sedano rapa (35 euro)

Maialino da latte, insalata cotta, mela verde, pop corn (30 euro)

DESSERT

Nocciola, nocciola, nocciola (16 euro)

Anguria e cocco (15 euro)

Crostata calda agli agrumi (14 euro)

Cioccolato e arachidi (16 euro)

Cannolo di ricotta (15 euro)