Portofranco Summer Night presenta il film «Lion, la strada verso casa»

TORINO - Portofranco Summer Night 2017, la rassegna di cinema estivo del CineTeatro Baretti all’aperto in versione Silent movie presenta, martedì 25 luglio alle 21.45 nel cortile della Casa del Quartiere di San Salvario (via Morgari, 14 – Torino) «Lion, la strada verso casa» di Garth di Garth Davis. Il film racconta l'incredibile storia vera di Saroo, un bambino di Madras in India che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adulto, decide utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell'India finché non riesce a trovare quella giusta. La distribuzione delle cuffie wireless avverrà dalle 20.30, fino ad esaurimento delle stesse.

La Portofranco Summer Night

Come godersi un bel film all’aperto senza disturbare il vicinato? Portofranco SummerNight, organizzato dall’Associazione Baretti, ha trovato la soluzione ideale: proiezioni in versione Silent Movie, ovvero con l’ausilio di cuffie wireless con cui sarà possibile fruire al meglio la visione del film, senza alcun disturbo esterno. Primi in città a studiare le «proiezioni silenziose», anche quest’estate Portofranco SummerNight, alla sua settima edizione, offre ai cittadini, e al quartiere, una proposta culturale di valore per animare, anche attraverso il cinema, le sere d’estate di San Salvario. Un’esperienza nuova in città che ha incontrato, fin dalla prima edizione silenziosa dello scorso anno, il favore del pubblico e del vicinato. Il Silent Movie richiede al pubblico un piccolo contributo di soli 3 € che andrà a copertura dei costi di noleggio delle cuffie. Per tutte le serate di Portofranco SummerNight, dalle 19.30, sarà possibile consumare l'aperitivo a tema presso i Bagni Municipali. Per informazioni: www.cineteatrobaretti.it.