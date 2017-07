«Tutti pazzi per il fritto», da Eataly festa tra musica e piatti deliziosi

TORINO - «Sapore di sale, sapore di mare» diceva una celebre canzone. Ecco, non potendo portare il mare a Torino, Eataly ha pensato di organizzare una serie di eventi nel mese di luglio dedicati alle azzurre acque che ogni giorno portano nelle tavole degli italiani prodotti sensazionali e gustosissimi. L’ultima festa si svolgerà da giovedì 27 a sabato 29 luglio e sarà dedicata al fritto. «Tutti pazzi per il fritto» celebrerà un grande protagonista della cucina italiana in tutte le sue forme.

L'EVENTO - Gli chef di Eataly e gli amici della pucceria torinese Puglia Lab si cimenteranno nella realizzazione di sfizi, finger food e altre specialità tutte da gustare, abbinate a freschi boccali di birra artigianale Baladin e ai vini della Cantina di Eataly. C’è di più: giovedì e venerdì, dalle ore 20:00, Franco Montanaro intratterrà con le musiche e i balli tipici salentini. L’evento è a ingresso libero e senza prenotazione.

LE PROPOSTE - Le proposte di Eataly (a partire da € 6) Misto Mare - acciughe, calamari, code di gambero

Misto Terra - bocconcino di pollo, salsiccia di maiale, polpette di vitello Misto Verdure - verdure in pastella Gran Fritto

Le proposte di Puglia Lab (a partire da € 3.50) Panzerotti classici, al ragù, al prosciutto, con mortadella e caciocavallo Pettole ai semi di finocchio Polpette di pane Puccia Martina (con capocollo di Martina Franca, pomodoro, caciocavallo, cicoria, maionese) Puccia Polpo (con polpo grigliato, pomodoro, prezzemolo, pepe, maionese) In abbinamento... (a partire da € 3.50) le Bollicine, i Bianchi e i Rossi selezionati dalla Cantina di Eataly Lingotto e le birre alla spina di Baladin