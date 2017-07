Beccata a rubare olio al supemercato, aggredisce e graffia l’addetto alla sicurezza

TORINO - Attimi di follia in un supermercato di via San Paolo dove una signora peruviana di 46 anni beccata a rubare si è scagliata contro un addetto alla sicurezza graffiandolo e spintonandolo, con il chiaro intento di sfuggire al fermo del vigilante. Nonostante la violenza usata dalla donna, l’addetto è riuscito a fermare la ladra e a consegnarla alla polizia.

Il FURTO - La donna, con diversi precedenti penali alle spalle, ha occultato tre lattine di olio da tre litri in due borse. La merce infatti non aveva il dispositivo antitaccheggio, ma questo non ha impedito al vigilante di coglierla sul fatto e di fermarla proprio mentre la malvivente stava guadagnando l’uscita. I poliziotti hanno poi appurato che la donna aveva con sé anche due capi di vestiario di probabile provento furtivo. A seguito dei fatti, la donna è stata arrestata per rapina e denunciata per ricettazione.