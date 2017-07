Ladro per amore: «L'ho fatto perché volevo portare in vacanza la mia fidanzata»

TORINO - Ha dell'incredibile la giustificazione di A. H., il venticinquenne comparso oggi in aula a Torino dopo essere stato arrestato per aver sfondato il vetro di un'automobile parcheggiata in zona Porta Palazzo e averne sottratto un navigatore e un paio di occhiali da sole. Il giovane, nato da una famiglia marocchina naturalizzata italiana, si è giustificato di fronte al giudice Immacolata Iadeluca dicendo che gli servivano soldi per andare in vacanza con la fidanzata.

AMORE - «Ladro per amore», così è stato definito il giovane che si è dato ad azioni criminose pur di garantire alla sua fidanzata un biglietto per poter partire per le vacanze estive. Pare infatti che il giovane avesse già acquistato il biglietto aereo per sè, mentre la giovane innamorata non avesse nessuno che potesse aiutarla a pagare il volo. Che fare dunque? Tentare un furto e poi rivendere il bottino. Qualcosa però è andato storto e il ragazzo è stato arrestatio. Il proprietario dell'auto trafugata è stato risarcito direttamente in aula dal padre del ragazzo. Questo, assistito dall'avvocato Roberto Mordà, è stato scarcerato dopo aver patteggiato quattro mesi.