Settimo Cielo si ingrandisce, nel parco commerciale in arrivo brand nazionali e internazionali di abbigliamento

SETTIMO TORINESE - Il centro commerciale Settimo Cielo Retail Park, inaugurato nel 2011, sta per entrare nella sua seconda fase che prevede un ampliamento di 26mila metri quadrati ai 43mila metri quadrati esistenti a oggi che faranno diventare il complesso uno dei più grandi in Italia. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di settembre 2017 con i cantieri che andranno avanti per quasi un anno e mezzo prima dell’inaugurazione dei nuovi spazi che, secondo cronoprogramma, avverrà tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019.

IL NUOVO SPAZIO - L’ingrandimento del parco commerciale si integrerà perfettamente con l’attuale contesto commerciale, medie/grandi superfici e negozi di taglio più piccolo distribuiti su un unico livello, con ampie aree a parcheggio (si parla di 4.500 stalli) e percorsi pedonali studiati in modo da movimentare i flussi su tutta l’area. Per quanto riguarda i nuovi negozi e i brand che ci saranno è stato fatto sapere che la commercializzazione sarà finalizzata ad assicurare la massima complementarietà tra l’area commerciale esistente – caratterizzata dalla presenza di category killer di diversi settori con un particolare focus sulla casa – e il nuovo sviluppo. Oltre al food & grocery, l’ampliamento accoglierà una selezione di insegne nazionali e internazionali dell’abbigliamento e degli accessori, prodotti per la cura della persona, servizi e una food court con una ricca scelta di proposte per le diverse fasce di frequenza giornaliera. Si stima che ogni anno 9 milioni di persone scelgano Settimo Cielo Retail Park per i propri acquisti.

AREA LUDICO-RICREATIVA - L’ampliamento della struttura non si fermerà con i nuovi 26mila metri quadrati. E previsto anche lo sviluppo di un’area ludico-ricreativa di 11mila metri quadrati. Il tutto però dovrebbe prendere vita dopo il primo ampliamento e quindi non prima del 2019.