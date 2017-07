Torino, torna la musica elettronica di Varvara Festival

TORINO - Ritorna Varvara Festival, rassegna di musica elettronica e sperimentale che, forte del significativo successo delle sue passate edizioni, presenta per l’estate 2017 il suo quarto appuntamento dal 24 al 26 agosto. Il Festival si snoda in tre appuntamenti dal carattere musicale unico. La formula riprende l’anno 2016: giovedì indipendente con i nomi più sperimentali e i suoni più ricercati, venerdì e sabato all’interno del cartellone di TOdays festival (il festival della Città di Torino che quest’anno sfoggia nomi come PJ Harvey e Richard Ashcroft per citarne alcuni con live e dj set di forte impatto sonoro e visivo. Varvara Festival è fedele ai simboli e in questa quarta edizione, si tuffa in un porcile: il maiale (o'puorc) è la rappresentazione del numero quattro nella smorfia napoletana. Nascono così una iconografia dal carattere fortemente riconoscibile, un maiale colorato, fiero e strafottente e tre sottotitoli (Nel Fango, Le Perle, Con Le Ali) legati al mondo suino, che introducono le tre serate del festival.

Divertimento ad accesso libero

Sebbene le location siano le stesse dell’anno passato (ex cimitero di San Pietro in Vincoli per il giovedì e le sessioni mattutine ed ex Area Incet per le notti del venerdì e sabato per Todays Festival), vi è una importante novità: le performance presso la Incet si terranno sul magnifico main stage, sito nella corte semi aperta della riconvertita fabbrica. Nuovamente ad accesso libero, i tre giorni di Varvara vogliono regalare al pubblico nostrano e di passaggio la libertà di godere pienamente e senza vincoli di budget di una proposta ai limiti della fruizione di tendenza. Uno stimolo a sperimentare e scoprire nuove nicchie musicali.

Le serate

Giovedì 24 Nel fango si apre il festival a San Pietro in Vincoli, con la serata marchiata Varvara (only): quattro live e tre djset a cura di Justin K Broadrick as JK Flesh (proprio il Justin dei Godflesh e Jesu), Brighter Death Now che per l’occasione di esibisce con Lina Baby Doll aka Deutsch Nepal (Official), Omega Machine, Karman Vortex Street, Parrish Smith, Black Seed, Titta.

Venerdì 25 per Todays Festival: Le Perle. Iniziano gli after show di Todays a cura di Varvara e impreziositi dalla cornice del maestoso main stage della ex Area Incet: Max Cooper, Shed aka Head High, A Made Up Sound aka 2562, DBridge sono gli artisti in lineup. La sessione mattutina presso l’ex cimitero San Pietro in Vincoli è in mano al collettivo The Dreamers. Si spazia dalla techno alla drum and bass, con un tocco di ambiente intelligente.

Sabato 26 per Todays Festival: Con le Ali. Nella seconda serata di Varvara per Todays si vola, si parla di techno cruda e profonda, scura e nel contempo sensuale, ecco lo schieramento d’élite: Karenn (Blawan + Pariah), Terence Fixmer, Mono Junk, Boston 168. La sessione mattutina presso l’ex cimitero di San Pietro in Vincoli è a cura di Alessandro Nigro & Andrea Vietti, noizyknobs, Giulia Fresca e Ob_Mag. Per informazioni: info@varvarafestival.com, www.varvarafestival.com.