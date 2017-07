Ciriè è pronta ad ospitare «Vivi Ciriè in Danza»

CIRIE' – Torna in città «Vivi Ciriè in Danza». Dal 24 al 29 luglio presso il Parco di Villa Remmert si svolgerà la seconda edizione dell'evento. Una sei giorni di stage di danza e musical, con rassegna finale, in cui si alterneranno lezioni di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, tip tap e musical, con insegnanti qualificati provenienti da tutta Italia. Durante la rassegna finale i partecipanti presenteranno al pubblico il lavoro svolto nei giorni precedenti e verranno assegnati riconoscimenti e premi. Il sabato sera sarà ospite di «Vivi Ciriè in Danza» Marcello Sacchetta, ballerino professionista del programma televisivo Amici. Ecco il programma completo: lunedì 24 luglio dalle 10 accettazione, inizio lezioni alle 12, termine lezioni alle 20.30; da martedì a venerdì: lezioni dalle 9 alle 20.30; sabato 29 luglio: dalle 9 prove rassegna, lezione con Marcello Sacchetta ballerino professionista della trasmissione televisiva Amici di Maria Defilippi ed alle 21 rassegna finale. Durante la rassegna saranno assegnate borse di studio e premi speciali a ragazzi selezionati da ciascun maestro durante le proprie ore di lezione.

L'A.s.d «Cinque Sei Sette Otto»

Nata con l'intento di essere un luogo dove si possano studiare, con insegnanti qualificati, le varie discipline della Danza sotto la Direzione Artistica di Roberta De Intinis, già prima ballerina del Teatro San Carlo di Napoli, l'Associazione è anche Scuola di Musical con la collaborazione della Torino Musical Academy. Gli allievi alterneranno lezioni di recitazione e canto a lezioni di danza musical e tip tap. Per informazioni: www.vivicirieindanza.com.