Grugliasco, al Festival «Sul Filo del Circo» gli acrobati «Cie Two»

GRUGLIASCO - Il Festival Sul Filo del Circo prosegue la vocazione di programmazione e sostegno a giovani compagnie internazionali. Martedì 25 luglio alle 21.30 ospita presso lo Chapiteau Vertigo la giovane compagnia francese Cie Two, proveniente dal Festival di Avignone dove ha appena presentato il suo lavoro Finding No Man’s Land, premiato anche dal dispositivo europeo di sostegno alla creatività CircusNext. E’ la storia dell’incontro di un duo stravagante che anima un mondo poetico. I due artisti sfiorano l’impossibile, la comicità e la tragedia. Lui piccolo, acrobata raro e surreale, lei grande e straordinariamente mobile in aria, un duetto da non perdere. L’acrobatica, la corda verticale, portés inedite, la musica e il gioco sono gli strumenti con cui riescono a portare in scena sensibilità, poesia e virtuosismo. Si divertono a ritrarre la standardizzazione delle nostre vite, fatte di banale violenza e amore disincantato. Il loro spettacolo è rivolto al grande pubblico che si divertono a stuzzicare. Prediligono l'interazione, trasportano lo spettatore da un sentimento a un altro, provocandone le reazioni.

Gli artisti

Katja Andersen e Ricardo Gaiser si sono conosciuti in occasione della loro formazione professionale presso il Centre des Arts du Cirque Le Lido di Toulouse nel 2011. All’inizio della loro storia, il loro lavoro si è costruito intorno alle tecniche del circo, dell’improvvisazione, delle rotture sceniche e dei dialoghi assurdi. La sottigliezza, l’ironia e l’ingenuità vengono portate in scena attraverso il linguaggio dell’acrobatica, della corda verticale, della danza e delle portés. Con Katja Andersen e Ricardo Gaiser

Info e biglietti

Intero 9 €; ridotto 7 €. Info e prenotazioni 327.7423350. www.sulfilodelcirco.com. On line su Vivaticket.it. È consigliata la prenotazione ai numeri di telefono 011.0714488 oppure 327.7423350 e via mail all’indirizzo biglietteria@sulfilodelcirco.com.