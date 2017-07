Profugo in bicicletta in autostrada parla degli agenti che lo hanno fermato: «Mi hanno salvato la vita»

TORINO - Non è ancora finita la storia dell'agente di polizia stradale che ha filmato un extracomunitario in bicicletta sull'autostrada del Frejus: si profila l'apertura di un'indagine. Pare infatti che i colleghi della sezione di polizia giudiziaria del compartimento di Susa gli abbiano sequestrato il telefonino con un provvedimento che, in base a quanto si apprende, è di carattere penale e non amministrativo.

BICICLETTA - Si chiama Moussa Qattara, il giovane ciclista che appare nel video incriminato. Il diciannovenne, ospite di un comunità a Sant’Ambrogio che parla solo francese, avrebbe espresso la propria riconoscenza nei confronti degli agenti che lo hanno fermato. Pare infatti che il ragazzo non si fosse reso conto di aver imboccato l'autostrada, né del grave pericolo che stava correndo. Moussa, accompagnato dai poliziotti a una piazzola di sosta dove è stato caricato su un furgone, insieme alla sua bicicletta, si è detto grato dell'intervento delle forze dell'ordine.

LA SOSPENSIONE - Non altrettanto contenti si sono dimostrati i superiori dell'agente che prima di compiere il suo dovere ha trovato il tempo di filmare il fatto e di esprimere commenti e giudizi personali sulle politiche di accoglienza del presidente della camera Laura Boldrini. Gli avvocati del poliziotto, Pierfranco Bertolino, Gualtiero Costa e Luca Verrienti presenteranno ricorso al Tar per ottenere la revoca della sospensione che comporta all'agente il dimezzamento dello stipendio. Contemporaneamente i colleghi dell'uomo hanno avviato una raccolta firme su Facebook per chiedere la revoca del provvedimento, lanciando l'hashtag #Sospendetecitutti. L'avvocato Bertolino commenta così: «Cerchiamo di non perdere di vista un aspetto fondamentale: i poliziotti, compiendo il loro dovere con il massimo scrupolo e la massima professionalità, hanno di fatto salvato la vita a quel malcapitato che stava percorrendo un'autostrada in bicicletta».