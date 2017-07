Torino si prepara per «Manualmente 2017»

TORINO – Torna al Lingotto Fiere, dal 21 al 24 settembre, ogni giorno dalle 9.30 alle 19 Manualmente. Una fiera mercato con un’immensa varietà di materiali, occasioni e novità; un festa allargata per conoscersi e scambiare esperienze fra persone appassionate, coinvolgendo anche i bambini, per chi lo desidera, che si accostano in modo giocoso a materiali, attrezzi, discipline; un grande laboratorio per sperimentare tecniche antiche e nuove e imparare dai migliori talenti creando qualcosa di unico, quale che sia la tradizione, la tecnica, il grado di preparazione, l’età. Le aree tematiche della creatività manuale sono tante. Il salone le esplora tutte e approfondisce ogni volta alcuni aspetti della ricerca manuale, proponendo nuovi workshop e testimonianze.

Manualmente incentiva la cultura della manualità e mette l'accento sull'importanza della creatività manuale per ogni persona che ne sente il richiamo. La manifestazione è un punto d'incontro tra generazioni ed esperienze diverse: tante storie che si mescolano in un unico grande pubblico appassionato. In un mondo che impone una quotidianità frenetica, è bello riscoprire ed assecondare il piacere di una diversa dimensione di spazio e tempo: quella del lavoro paziente, unico e personale, creato con le proprie mani. A tutti fa bene esercitare la manualità. Il percorso ideale di Manualmente inizia sui banchi di scuola per proseguire anche nel tempo libero, attraverso corsi di hobbystica e pratica nel privato. Un percorso che in alcuni casi culmina in scelta professionale, risorsa economica, opportunità per il futuro, trasformando la passione in intraprendenza e lavoro per la vita.

Bimbi protagonisti

Venerdì 22 settembre, dalle ore 14 in poi, saranno organizzati una serie di eventi, laboratori e dimostrazioni per i piccoli creativi, con attività da fare da soli o insieme alla mamma o al papà.

In questa occasione l'ingresso per le mamme (o altro accompagnatore adulto), che accompagnano i propri bimbi (di età compresa tra 3 e 9 anni compiuti), sarà gratuito

Sotto un cielo di stelle

Sotto un cielo di stelle ci godiamo i falò dell’estate, esprimiamo desideri, ci mettiamo in punta di piedi per poterle toccare; ci innamoriamo, sentiamo più vicino chi non c’è più, giochiamo ad unire i puntini disegnando costellazioni tutte da immaginare; insieme a loro aspettiamo il Natale. Manualmente, il Salone della creatività che si terrà al Lingotto Fiere di Torino dal 21 al 24 settembre 2017, dedica uno dei filoni dell’edizione autunnale proprio alla loro magia, da sempre portatrice di speranza e di luce. Varie le iniziative di #sottouncielodistelle: un gemellaggio con INFINI.TO, il Planetario di Torino; un’installazione collettiva realizzata con le stelle handmade inviate dalle creative di tutta Italia; la mostra di alberi di Natale decorati con stelle fatte a mano dalle creative ospiti in fiera Dopo il grande successo dell’installazione collettiva di circa 700 farfalle dell’edizione primaverile, Manualmente lancia un appello a tutte le creative d’Italia: «Mandateci una stella fatta a mano, anche molto semplice, realizzata da voi, in modo che arrivi entro venerdì 15 settembre alla Casella Postale 3231, via Marsigli 22, 10141 – Torino. Valgono tutte le tecniche, indistintamente, l’importante è che la stella non superi le dimensioni di 30x30 cm'. Tutte insieme daranno vita all’installazione collettiva #sottouncielodistelle titolo e insieme hashtag dell’iniziativa, che vede come testimonial Anna Pozzan di Tulimami, Rosa Forino di Kreattiva, Luisa De Santi aka Crochetdoll, Laura Anna Abelli di Vivere a piedi nudi e Paola Bologna di Oltreverso.

Sui loro blog saranno disponibili tutorial per realizzare delle stelle, che potranno essere di ispirazione a quanti vorranno contribuire, ma viene lasciata alla creatività di ciascuno completa libertà di espressione. Tutte le stelle inviate (anche mediante posta ordinaria) dovranno arrivare entro il 15 settembre. Al termine del Salone, l’installazione sarà donata al Planetario di Torino in occasione dei 10 anni di INFINI.TO la serie di eventi diffusi sul territorio che dal 28 settembre all’8 ottobre celebrerà i 10 anni di attività dell’interattivo science centre dedicato all’approfondimento di temi astronomici, composto dal Museo dell’Astronomia e dello Spazio e da un Planetario digitale tra i più avanzati d’Europa. All’installazione collettiva contribuiranno anche le stelle realizzate dai bambini che parteciperanno ai laboratori 'Realizza la tua stella' (5 - 11 anni), previsti presso il Planetario nel weekend del 2 e 3 settembre. Al termine, le stelle verranno confezionate e donate ai bambini che faranno visita al Planetario.

