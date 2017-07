In corso Grosseto prevista la demolizione dei cavalcavia, uno però potrebbe salvarsi

TORINO - Dopo solo un giorno di chiusura del cavalcavia di corso Grosseto l’assessore Maria Lapietra è intervenuta questa mattina parlando di quel che attende la zona che, ricordiamo, diventerà un cantiere per i prossimi tre anni per la realizzazione del collegamento della linea Torino–Ceres con la rete Rfi. I disagi si sono palesati nelle prime ore: lunghe code di auto in transito a lato del cavalcavia. Una situazione che già si era prevista e che, ha ribadito l’assessore, serve proprio a capire come gestire la viabilità da settembre in avanti quando la vita cittadina, con l’apertura delle scuole e la fine delle vacanze, tornerà alla normalità. «In questi mesi vogliamo capire come va il traffico e valutare se durante i cantieri dovranno essere abbattuti tutti i cavalcavia o se sia possibile tenere in piedi quello che va da corso Potenza a corso Grosseto. C’è da capire se si può evitare di abbatterlo e aprire i cantieri in sicurezza».

DUE CAVALCAVIA ABBATTUTI - Mentre si ragiona sul tenere o meno il cavalcavia corso Potenza-corso Grosseto in piedi, è ormai certo che le strutture che vanno da corso Grosseto a corso Potenza e quello che fa da ponte a corso Grosseto saranno abbattute. "La società che realizzerà i lavori vorrebbe tenerne uno e abbatterlo successivamente, così come previsto nel progetto iniziale. Ma vogliamo essere certi", dice Lapietra, "che sia fattibile e che non si rischino crolli".

DORA FLY - Per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico c’è un’alternativa, seppur limitata. «Da settembre», ha ricordato l’assessore Lapietra, «i cittadini dovrebbero cercare di usare il meno possibile l’auto privata e utilizzare invece la ferrovia, così da avere un collegamento veloce soprattutto per chi scende dalla valle». L’alternativa è però limitata perché il servizio sarà disattivato per almeno un anno durante i lavori.

Cavalcavia chiuso in corso Grosseto (© Diario di Torino)