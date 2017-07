Morto l'ex-rettore dell'Università di Torino, il mondo accademico piange Ezio Pelizetti

TORINO - L'Università di Torino è in lutto oggi, martedì 25 luglio, per la morte di Ezio Pelizetti, docente e rettore tra il 2004 e il 2013. Malato da tempo, Pelizetti era ricoverato da domenica all'ospedale San Giovanni Bosco. L'ex rettore si è spento all'età di 73 anni, era originario di Santhià (Vercelli) e si era laureato in Chimica e in Scienze politiche col massimo dei voti.

EX RETTORE - Ezio Pelizetti ha insegnato all'Università di Torino e a Parma, per cinque anni.

Dopodiché stato direttore del dipartimento di Chimica analitica ed è entrato nel Senato accademico. E' poi stato nominato vicerettore alla Ricerca nel 2004, quando è subentrato a Rinaldo Bertolino in qualità di rettore dell'Università. Premio Bressa per il contributo all'avanzamento della Scienza, nel 1997, ha vinto anche la Medaglia della Società chimica italiana per le ricerche nel settore ambientale e l'università giapponese di Osaka lo aveva insignito dell'Honorary professorship award.